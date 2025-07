Tra leggende detti popolari storie e curiosità Cagliari è una destinazione che vale la pena vivere e scoprire dalla cultura al mare

C agliari, meravigliosa città metropolitana nel sud della Sardegna che in questo momento sta soffrendo per l’ incendio che ha distrutto la vicina Punta Molentis – promontorio sul mare dove centinaia di persone hanno rischiato la vita nella spiaggia gioiello nel comune di Villasimius – è una città ricca di storia, di bellezza, di leggende e di tradizioni. Un vero peccato che una delle città più antiche d’Italia, fondata dai Fenici nel VIII secolo a.C. e con una presenza umana che risale al Neolitico, occupata poi dai Cartaginesi e dai Romani, contesa da Spagnoli e Pisani e a lungo gestita da Piemontesi, abbia dovuto subire in uno dei suoi comuni limitrofi devastazioni di questo genere. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra leggende, detti popolari, storie e curiosità , Cagliari è una destinazione che vale la pena vivere e scoprire, dalla cultura al mare

In questa notizia si parla di: leggende - cagliari - detti - popolari

Weekend a Cagliari: viaggio tra curiosità e detti popolari.

Racconti popolari e misteriose leggende a Villa Sartirana - Il Giorno - Un intreccio fra racconti popolari, leggende e cronaca, con la narrazione affiancata dalla musica, per calare in una serie di storie che portano tra fiumi, grotte, cave e campi, dove una bambina ... ilgiorno.it scrive

Cagliari, cantiere fantasma nelle case popolari: stracciato il ... - Cagliari, cantiere fantasma nelle case popolari: stracciato il contratto da un milione In via Cornalias investiti fondi europei per l'efficientamento energetico, ma l’impresa non si presenta più. Scrive unionesarda.it