Tour negli Stati Uniti | un’indimenticabile esperienza di due settimane

Un viaggio negli Stati Uniti può aprire una porta verso scenari vasti e contrastanti. In due settimane un turista può passare con disinvoltura da metropoli vibranti a parchi naturali grandiosi. Un’esperienza poliedrica, che spazia da grattacieli luminosi a deserti incantevoli, da coste soleggiate a colline montuose. L’itinerario può iniziare dalla East Coast con New York e Washington per toccare poi la West Coast con San Francisco, Los Angeles e i grandi parchi. Oppure immergersi tra le atmosfere “southern”, con Nashville e New Orleans. In ogni caso, un tour negli Stati Uniti intenso e vario in due  settimane  offre equilibrio tra cittĂ e natura. 🔗 Leggi su Zon.it

