Toscana al via la 37esima edizione di Festambiente | transizione ecologica cultura e pace al centro

RISPESCIA – Dal 6 al 10 agosto, la Maremma torna capitale dell’ambientalismo con la 37esima edizione di Festambiente, lo storico festival nazionale di Legambiente che si terrĂ a Rispescia, alle porte del Parco della Maremma, in occasione anche del 50esimo anniversario del parco. La manifestazione è stata presentata oggi a Palazzo Sacrati Strozzi, sede della presidenza della Regione Toscana, alla presenza del presidente Eugenio Giani e di Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente. Un festival per la transizione ecologica e la cittadinanza attiva. Festambiente è da oltre tre decenni un punto di riferimento per il dibattito su cambiamento climatico, energie rinnovabili, mobilitĂ sostenibile, economia circolare e tutela della biodiversitĂ . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: 37esima - edizione - festambiente - toscana

Salone Internazionale del Libro di Torino 2025: al via la 37esima edizione con ospiti d'eccezione - Al via al Lingotto Fiere di Torino la 37esima edizione del Salone Internazionale del Libro, la seconda sotto la guida di Annalena Benini.

Al via la 37esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino - TORINO (ITALPRESS) – “Un’oasi di gentilezza in cui ci si sente al sicuro”. Con queste parole il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha aperto ufficialmente la 37 esima edizione del Salone Internazionale del Libro a Torino.

Stranotturna di Agliana, successo per la 37esima edizione - Agliana (Pistoia), 7 giugno 2025 – Una serata da incorniciare quella della 37ª Stranotturna di Agliana, manifestazione tra le più partecipate e amate del panorama podistico serale, che ha saputo coniugare agonismo, memoria e convivialità .

Presentata in Regione Toscana la 37esima edizione di Festambiente. Ci saranno Tajani, Giani, Amato e don Ciotti; ?? Presentata la 37ª edizione di Festambiente: focus su transizione ecologica; Mauro Pagani, Bandabardò, Giancane, Africa Unite, Eugenio in via di Gioia: è Festambiente in musica.

Presentata in Regione Toscana la 37esima edizione di Festambiente. Ci saranno Tajani, Giani, Amato e don Ciotti - GROSSETO – La Toscana torna protagonista della transizione ecologica e della partecipazione civica con la 37ª edizione di Festambiente, la storica manifestazione nazionale promossa da Legambiente, che ... msn.com scrive