Torremaggiore si oppone al parco eolico vicino Castel Fiorentino | Il no del Comune e del territorio va rispettato

Si è tenuta oggi in V Commissione Ambiente l’audizione richiesta dalla consigliera del M5S Rosa Barone sul progetto del parco eolico nelle vicinanze del sito archeologico di Castel Fiorentino. “Non possiamo che essere preoccupati - dichiara Barone - per il progetto che prevede la realizzazione di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Torremaggiore. Progetto parco eolico vicino a Castel Fiorentino. Barone: “Rispettare il no del Comune e di tutto il territorio”; Parco eolico vicino a Castel Fiorentino, il progetto finisce in Commissione ambiente: Sito storico va tutelato; Pale eoliche a ridosso del sito archeologico di Castel Fiorentino di Puglia? La Provincia di Foggia ha dato l'ok per impianti eolici con turbine alte oltre 150 metri nel silenzio generale.