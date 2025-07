Torna la paura dell’uranio in Valle Seriana | Ma è solo una ricerca sulla vecchia miniera

VALGOGLIO (Bergamo) – Le aperture del Governo sull ’energia nucleare e la ricerca dell’uranio per soddisfare il proprio fabbisogno energetico hanno ravvivato l’interesse di numerose aziende e hanno riacceso i riflettori sulla Bergamasca, più precisamente sul comune di Valgoglio e la frazione di Novazza, in Valle Seriana, dove nel 1959 fu scoperto il primo giacimento in Italia, attualmente l’unico sfruttabile nel nostro Paese: la miniera fu utilizzata prevalentemente per attività scientifiche e venne chiusa dopo il referendum sul nucleare del 1987, a seguito della tragedia avvenuta a Chernobyl. La possibilità che venisse effettivamente sfruttata per l’estrazione e il successivo impiego dell’elemento provocò una divisione nella gente del posto, tra chi vedeva tutto ciò come un’opportunità e chi era invece preoccupato per le ricadute negative sulla salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna la paura dell’uranio in Valle Seriana: “Ma è solo una ricerca sulla vecchia miniera”

In questa notizia si parla di: uranio - valle - seriana - ricerca

