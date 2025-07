Torna la ’Partita del cuore’ Big in campo per solidarietà Buffon e Ruggeri dicono ’sì’

Ritorna la ’partita del cuore’ tra Lunisiana Soul, squadra capitanata da Zucchero Fornaciari e la nazionale cantanti guidata da Enrico Ruggeri, che raccoglierà fondi a favore dell’Associazione lunigianese disabili e della Fondazione ’Il domani dell’autismo’ e per l’acquisto di un letto per il reparto oncologico dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Pontremoli. L’appuntamento è per l’11 agosto alle 20.45 allo Stadio Lunezia di Pontremoli, organizzato in collaborazione con il Comune di Pontremoli, la Pro Loco e il Centro Lunigianese di Studi Giuridici. Ieri il via ufficiale alla vendita dei biglietti, disponibile anche online (https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la ’Partita del cuore’. Big in campo per solidarietà. Buffon e Ruggeri dicono ’sì’

In questa notizia si parla di: partita - cuore - ruggeri - torna

Il cuore di un tifoso “cede” dopo l’epica partita tra Inter-Barcellona, 40enne finisce in rianimazione - Forse l’emozione era troppa o forse si è trattato solo di una spiacevole coincidenza. A quindici minuti dal fischio finale dell’epica partita Inter-Barcellona, che ha regalato alla squadra di Pippo Inzaghi la finale di Champions League e destinata ad entrare nella storia del calcio mondiale, un tifoso neroazzurro ha avuto un arresto cardiaco.

Di Canio: «L’Inter ha vinto con il cuore e con l’orgoglio. Partita clamorosa» - Inter-Barcellona dopo una partita infinita finisce 4-3 per i nerazzurri. Paolo Di Canio, su Sky Sport, elogia la prestazione fantastica degli uomini di Simone Inzaghi.

"Csi nel Cuore!", è partita la campagna di prevenzione: visite gratuite per gli sportivi reggini - La prevenzione è la miglior difesa contro le malattie cardiovascolari. Per questo è importante prendersi cura del proprio cuore, con uno stile di vita sano, attività fisica regolare, alimentazione equilibrata e visita cardiologica.

Partita del Cuore, Enrico Ruggeri: Un bel momento in un periodo in cui scontro politico è esacerbato Vai su X

? PARTITA DEL CUORE – L’AQUILA, 15 LUGLIO 2025 Una serata memorabile che ha riunito l’intera famiglia della Protezione Civile Abruzzese, stretta con affetto e riconoscenza intorno al nuovo Direttore Maurizio Scelli, che ha fortemente voluto la parte Vai su Facebook

Torna la ’Partita del cuore’. Big in campo per solidarietà. Buffon e Ruggeri dicono ’sì’; Torna la Partita del Cuore, Ruggeri: «In Nazionale mi sento utile alla causa»; Partita del Cuore tra politici e cantanti: Romani in gol per beneficenza, premio a Enrico Ruggeri.

Torna la ’Partita del cuore’. Big in campo per solidarietà. Buffon e Ruggeri dicono ’sì’ - Ritorna la ’partita del cuore’ tra Lunisiana Soul, squadra capitanata da Zucchero Fornaciari e la nazionale cantanti guidata da Enrico Ruggeri, che raccoglierà fondi a favore dell’Associazione lunigia ... lanazione.it scrive

La Partita del Cuore torna su Rai 1 con ‘la rivincita’ Cantanti vs Politici - In campo la Nazionale Cantanti contro la Nazionale della Politica ... Lo riporta davidemaggio.it