Torna a vedere grazie a una terapia genica rivoluzionaria | primo caso al mondo a Napoli

“Ho accettato di essere il primo paziente, non solo per me, ma per tutti quelli che vivono le mie stesse difficoltĂ . Prima della terapia genica tutto era confuso, indistinto. Ora riesco a uscire la sera da solo, riconosco i colleghi, le forme degli oggetti, leggo i sottotitoli in TV anche da. 🔗 Leggi su Today.it

KJ Muldoon: la storia del primo neonato curato con una terapia genica su misura per l’Iperammoniemia Neonatale - KJ Muldoon può finalmente vivere a casa con i genitori e i fratellini, dopo aver trascorso i primi nove mesi di vita in ospedale, a dieta e sotto stretta osservazione, a causa di una grave malattia metabolica incurabile e potenzialmente letale.

Bambino Gesù, 40 anni dell’IRCCS: dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per i tumori solidi - Roma, 12 maggio 2025 – Dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per tumori solidi. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù celebra i 40 anni dal riconoscimento come “Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico”  ricordando le parole che Papa Francesco  rivolese alla comunità dell’Ospedale durante l’Udienza presso l’Aula Paolo VI del 16 marzo 2024 in occasione dei 100 anni dalla donazione del nosocomio alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati « La scienza, e di conseguenza la capacità di cura, si può dire il primo dei compiti che caratterizza oggi il Bambino Gesù».

Ricerca, da primo trapianto cuore a terapia genica, 40 anni da Irccs per Bambino Gesù - (Adnkronos) – Dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per tumori solidi. L'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma celebra i 40 anni dal riconoscimento come Ircca, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, "ricordando le parole che Papa Francesco rivolese alla comunità dell’Ospedale durante l’Udienza presso l’Aula Paolo VI del 16 marzo […] L'articolo Ricerca, da primo trapianto cuore a terapia genica, 40 anni da Irccs per Bambino Gesù proviene da Webmagazine24.

