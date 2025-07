Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo nella notte a Montecalvo Irpino, dove è stato fatto esplodere il bancomat dell’ufficio postale di viale dei Pini. I malviventi hanno agito con estrema rapiditĂ , utilizzando un ordigno artigianale del tipo “ marmotta ”, tecnica giĂ tristemente nota in altri episodi analoghi. L’esplosione ha devastato la struttura dell’ATM Postamat, permettendo ai ladri di impossessarsi del denaro. L’entitĂ del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Stazione locale, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Ariano Irpino e dagli artificieri del Comando Provinciale di Napoli, impegnati nei rilievi tecnici e nella messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torna a colpire la “banda della marmotta”: esploso e svaligiato il Postamat