Torna a casa e accoltella il coinquilino ora in fin di vita | è tentato omicidio

È ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia, ancora in pericolo di vita, l'uomo di 60 anni che nella notte tra sabato e domenica è stato accoltellato, in casa, dal suo coinquilino di 58 anni, arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Tutto è successo nell'appartamento da loro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Accoltella il coinquilino in casa al culmine di una lite - Al culmine di una lite accoltella il coinquilino in casa: un uomo di 46 anni di origini indiane è stato denunciato dai carabinieri.

Coppia uccisa a Bologna, fermato il coinquilino: doveva lasciare casa, poi la lite per 20mila euro - Gennaro Maffia, fermato con l'accusa di duplice omicidio nei confronti di Luca Monaldi e Luca Gombi, avrebbe dovuto lasciare l'appartamento della coppia dove aveva una stanza in affitto.

Bologna, due uomini uccisi a coltellate in casa: uno sgozzato, l'altro colpito all'addome | Il coinquilino fermato a Barcellona - I due erano conviventi, di 54 e di 50 anni, erano sposati dal 2023 ed erano incensurati. A dare l'allarme un vicino di casa che ha sentito le urla

