I soldi del sindacato dei giudici, Anm, spendeva i soldi dei suoi iscritti per pagare attori, vip e vari personaggi della sinistra per andare a fare spettacoli in giro contro il governo e contro la riforma della giustizia. Tutti a predicare di Costituzione, a spese degli italiani. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Toghe rosse e sinistra a gettone ci fanno pagare pure la Costituzione