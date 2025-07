Tirocinanti inclusione sociale Irto | La piattaforma regionale non garantisce nulla

“Dopo mesi di promesse e annunci, la maggior parte dei tirocinanti di inclusione sociale (tis) resta nel limbo, senza contratto e senza prospettive. La maggioranza di centrodestra aveva promesso stabilizzazioni e dignitĂ , ma siamo davanti all'ennesima illusione. Si è scaricata la responsabilitĂ . 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Tirocinanti di inclusione sociale, arriva un sostegno da 631 euro: ecco a chi spetta - Un contributo mensile di 631 euro fino al raggiungimento dell’età pensionabile: è quanto prevede il decreto dirigenziale n.

San Ferdinando, il Comune chiede risorse per la stabilizzazione completa dei tirocinanti di inclusione sociale - La questione dei Tirocinanti di inclusione sociale (TIS), lavoratori da anni in una condizione di precarietĂ strutturale, torna al centro del dibattito pubblico locale.

Tirocinanti inclusione sociale, Irto: La piattaforma regionale non garantisce nulla; Vertenza Tis, il Pd critico sulla gestione della Regione; San Ferdinando, stabilizzazione integrale dei tirocinanti TIS.

Tirocinanti di Inclusione Sociale, Pd Calabria: “Umiliati e presi in giro. La Regione dia soluzioni affidabili prima che sia troppo tardi” - Il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto , attacca la Regione per come sta gestendo la vertenza dei Tirocinanti di inclusione sociale. Scrive msn.com

Centrodestra all’attacco sui Tirocinanti: «Il 31 luglio è arrivato, Cosenza e Rende che intendono fare?» - Ghionna, Garritano, Trombino, Galassi, Monaco critici sulle due amministrazioni: «Finora hanno pensato soltanto a chiedere una proroga sulla scadenza indicata dalla Regione» ... Segnala cosenzachannel.it