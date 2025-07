, scomparso all'etĂ di 76 anni.Figura importanteMolto noto per essere stato un insegnante di ginnastica, il ruolo di Sosio in cittĂ non si limitò a questo: infatti, proprio Rinaldo Sosio contribuì in maniera decisiva a far rinascere il basket a Tirano dopo un ventennio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it