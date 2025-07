C’è delusione, inutile negarlo, nella prestazione di Thomas Ceccon. Parlare in questi termini di un argento mondiale fa capire la dimensione del campione olimpico dei 100 dorso, ma è chiaro che l’obiettivo era quello di vincere l’oro nelle due vasche tanto amate e Thomas non c’è riuscito a Singapore. Meriti al sudafricano Pieter Coetze che si è imposto con il nuovo record africano di 51.85, mettendo in acqua una gara perfetta (passaggio ai 50 metri di 24.95 e ritorno a 26.90). Lo stesso non si può dire di Ceccon, troppo lento nei primi 50 metri e addirittura ultimo al passaggio dei 50 metri in 25. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Thomas Ceccon non conferma il titolo: argento di 5 centesimi nei 100 dorso. Sorpresa Coetze