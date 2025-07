Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d’argento nella finale dei 100 metri dorso maschili ai Mondiali senior 2025 di nuoto di Singapore: l’azzurro si è fermato a 51?90, battuto per 0?05 dal sudafricano Pieter Coetze, vittorioso in 51.85. Delusione nelle parole dell’atleta italiano ai microfoni di Rai 2 HD al termine della gara. L’ analisi della gara: “ Sicuramente è un passaggio lento, non vedevo lui (Coetze, ndr ), quindi ho visto gli altri di fianco a me ed ho detto ‘Dovremmo essere tutti lì più o meno’. Sono contento per lui, anche il francese (Yohann Ndoye-Brouard, terzo, ndr ) è sotto i 52?, quindi si vede che si sta muovendo questa gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

Thomas Ceccon accusa il colpo: "Ero venuto per vincere, sorpreso dai miei avversari"