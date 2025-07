The Sandman Netflix lancia l' episodio bonus su Morte | ecco la prima clip

Ecco le prime immagini delle sequenze della puntata sul personaggio interpretato da Kirby Howell-Baptiste nella serie creata da Neil Gaiman. The Sandman è giunta al termine ma non tutte le storie sono finite. Netflix ha condiviso un primo sguardo alla prossima trasposizione di Death: The High Coast of Living, un episodio bonus in arrivo. La seconda e ultima stagione dell'adattamento Netflix si conclude con la morte di Morpheus e la comparsa di un altro personaggio di Sogno degli Eterni pronto a prenderne il posto. L'episodio bonus di The Sandman su Morte La puntata basata su Death: The High Coast of Living arriverĂ su Netflix il 31 luglio.

