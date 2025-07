The Odyssey Christopher Nolan sotto accusa per le location | Contribuisce alla repressione di un popolo

La scelta di girare alcune scene di The Odyssey nella città di Dakhla hanno causato un'ondata di accuse e critiche nei confronti del regista Christopher Nolan. La scelta di alcune location usate dal regista Christopher Nolan per il suo film The Odyssey hanno scatenato delle dure polemiche. Il regista è stato infatti accusato di alimentare una 'brutale repressione' realizzando alcuni ciak a Dakhla, situata nella parte del Sahara occupata dal Marocco. La città al centro delle polemiche L'area in cui si trova la città scelta per le riprese di The Odyssey è sotto l'occupazione marocchina fin dagli anni '70 e in passato ha accolto altre produzioni ad alto budget come quella della serie La ruota del tempo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Odyssey, Christopher Nolan sotto accusa per le location: "Contribuisce alla repressione di un popolo"

In questa notizia si parla di: odyssey - christopher - nolan - sotto

The Odyssey: Christopher Nolan stabilirà un nuovo record con la tecnologia IMAX - The Odyssey: Christopher Nolan stabilirà un nuovo record con la tecnologia IMAX The Odyssey  di Christopher Nolan stabilirà un nuovo record con l’IMAX.

Christopher Nolan rivoluziona il cinema con The Odyssey interamente in IMAX - La visione di Christopher Nolan continua a sorprenderci con ambizioni che sembrano superare ogni confine.

The Odyssey: il nuovo film di Christopher Nolan girato completamente in IMAX - Il prossimo film del regista britannico di Oppenheimer sarà il primo realizzato completamente con la sofisticata tecnica di ripresa.

The Odyssey, Christopher Nolan sotto accusa per le location: Contribuisce alla repressione di un popolo; C'è stato un leak del primo teaser di The Odyssey di Christopher Nolan, ecco cosa ci fa capire; Odissea, nuovo sguardo a Matt Damon nei panni di Ulisse! È magnifico.

The Odyssey, Christopher Nolan sotto accusa per le location: "Contribuisce alla repressione di un popolo" - La scelta di alcune location usate dal regista Christopher Nolan per il suo film The Odyssey hanno scatenato delle dure polemiche. Come scrive msn.com

Odissea: le riprese travolte dalle polemiche, Christopher Nolan accusato di “edulcorare il colonialismo” - Le riprese de L’Odissea diretta da Christopher Nolan scatenano polemiche: il regista accusato di edulcorare il colonialismo. Segnala cinefilos.it