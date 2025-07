The Chosen | la serie che insegna Cristo ai ragazzi meglio della scuola

Bibbia e Vangelo non si studiano quasi più. Per recuperare, torna utile questo sceneggiato. Gesù magari ha la tunica troppo corta, ma i contenuti commuovono e istruiscono. Anche sul male patito dagli innocenti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «The Chosen»: la serie che insegna Cristo ai ragazzi meglio della scuola

