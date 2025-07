The Big Bang Theory | Lo spin-off dedicato a Stuart farà tornare Jim Parsons e Johnny Galecki?

Ci sono buone possibilit√† che il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe, coinvolga gli storici membri del cast originale: le ultime dichiarazioni dell'ideatore Chuck Lorre, per quanto criptiche, fanno ben sperare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it ¬© Comingsoon.it - The Big Bang Theory: Lo spin-off dedicato a Stuart far√† tornare Jim Parsons e Johnny Galecki?

