Tete e Thomas album di medaglie Martinenghi | argento dopo l’incubo Ceccon è di bronzo oltre la fatica

Soffia il vento di Parigi sulla piscina di Singapore. Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon salgono sul podio dei Mondiali di nuoto (il secondo c’era giĂ riuscito domenica con la staffetta 4x100 stile) e promettono altre emozioni. Martinenghi ha preso l’argento nei 100 rana e gli resta addosso un vago rimpianto. Ceccon ha preso il bronzo nei 50 farfalla. In scia. Da aggiungere subito un dato statistico: Nicolò e Thomas sono in scia a due miti assoluti come Federica Pellegrini e Greg Paltrinieri. Entrambi infatti hanno in carriera giĂ collezionato 8 medaglie iridate in vasca. La Divina sta a quota 11, il fondista di Carpi è a 9. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tete e Thomas, album di medaglie. Martinenghi: argento dopo l’incubo. Ceccon è di bronzo oltre la fatica

In questa notizia si parla di: thomas - martinenghi - ceccon - argento

