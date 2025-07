Terza settimana di eventi, concerti e spettacoli per il XXV Festival Pergolesi Spontini, dedicato quest’anno al tema “Viaggi e miraggi”. Tre gli appuntamenti a Jesi, tutti in Piazza Federico II, e uno a Morro d’Alba tra i filari del celebre vino “Lacrima” che quest’anno festeggia i 40 anni del riconoscimento della Doc. Dedicato ai più piccoli e alle famiglie, giovedì 31 luglio (ore 21) in Piazza Federico II a Jes i va in scena “Sconcerto d’amore” di Nando e Maila, un sorprendente concerto-spettacolo per trapezio e tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti circensi. Con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore, racconta con ironia una storia d’amore travagliata di una coppia ‘scoppiata’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terza settimana di eventi al XXV Festival Pergolesi Spontini