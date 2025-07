Terremoto in Italia due scosse in poche ore | tanta paura

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata oggi pomeriggio, alle 18.16, con epicentro a Barete, in provincia dell’ Aquila. Il movimento tellurico è stato localizzato dai sismografi dell’ Ingv ed è stato avvertito distintamente in alcune aree del capoluogo abruzzese, senza però causare alcun danno. Poche ore prima, alle 15.23, un’altra scossa di magnitudo 2.9 aveva interessato l’ area di Crognaleto, in provincia di Teramo. Anche in questo caso non si segnalano feriti nĂ© danni a persone o cose, ma la lieve intensitĂ del sisma non ha impedito che venisse percepito da parte della popolazione locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, due scosse in poche ore: tanta paura

In questa notizia si parla di: terremoto - italia - scosse - poche

Terremoto, scossa in Italia poco fa: paura tra i residenti - Il crepuscolo stendeva ombre lunghe sui vicoli di Raviscanina quando, alle 19:57, un improvviso tremito ha interrotto il silenzio.

“Stato di emergenza”. Terremoto in Italia, l’annuncio del ministro: cosa succede ora - Scosse forti e che non si arrestano in zona Pozzuoli, ai Campi Flegrei: grande paura nella popolazione.

Terremoto, forte scossa di magnitudo 5.9 nella notte: avvertita anche nel sud Italia - Un nuovo terremoto scuote il Mediterraneo, riaccendendo le preoccupazioni in un’area già soggetta a frequenti attività sismiche.

Forte scossa di terremoto oggi a Napoli avvertita alle ore 12.47 in diverse parti della città : la magnitudo è di 4.6. L'epicentro è nei pressi di Bacoli. Dopo giorni di scosse lievissime (in queste settimane registrate una di 1.5 e una di 1.8) ecco che la terra trema an Vai su Facebook

Il sisma ha colpito in tarda mattinata con epicentro a Bacoli. Allerta in tutta la zona e a Napoli, dove si sono avvertite le scosse. Gente in strada #EuropeNews Vai su X

Nella zona dei Campi Flegrei c'è stata un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9, la seconda in poche ore; Scossa terremoto Birmania di magnitudo 7.7 più forte del sisma Amatrice; Terremoto a Ferrandina vicino Matera e a Caserta, altre scosse nella notte fanno tremare l'Italia.

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.9 a Crognaleto (TE) nella regione Abruzzo, dati in tempo reale - 9 si è verificata alle ore 15:23:24 del 29 luglio 2025 con epicentro localizzato nei pressi di Crognaleto (TE) nella regione Abruzzo. Segnala informazione.it

Italia, 6 scosse di terremoto in poche ore: tanta paura e gente in strada (1 / 2) - Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono st ... Riporta donna.fidelityhouse.eu