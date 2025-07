Terni il sottopasso di via Aroldi apre a settembre | percorso protetto esterno in via di completamento FOTO

Il sottopasso di via Aroldi è ormai pronto all’uso da diversi mesi. Tale infrastruttura era stata pensata e prospettata come punto di interconnessione tra le ciclopedonali del centro e la ‘Città dello sport’ comprensiva di Piscine dello stadio, Libero Liberati e PalaTerni. Tuttavia, a seguito di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, sottopasso di via Aroldi: “Apertura condizionata alle indicazioni della commissione pubblico spettacolo” - Il sottopasso di via Aroldi è stato completato nelle scorse settimane. Pertanto diversi cittadini si sono chiesti il motivo della mancata inaugurazione del manufatto, che consentirà di collegare la zona della Passeggiata alle infrastrutture sportive della città ovvero lo stadio Libero Liberati ed.

Terni, sottopasso di via Aroldi: “Nuovo percorso esterno e recinzione dopo sopralluogo della Questura”. Partono i lavori - Ultima fase di interventi per il sottopasso di via Aroldi. L’infrastruttura è stata completata da mesi ed è in attesa di entrare in funzione.

