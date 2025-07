Terapia genica restituisce la vista a un 38enne affetto dalla sindrome di Usher di tipo 1B Prima volta al mondo

Nella scienza e nella medicina non si può parlare di miracolo, ma di frontiere superate oltre l’immaginabile e di eccezionalitĂ sì. Ed è così che per la prima volta al mondo ha recuperato la vista un giovane 38enne con la sindrome di Usher di tipo 1B, una rara malattia genetica che si manifesta con cecitĂ e sorditĂ . Il paziente è stato sottoposto a un’innovativa terapia genica nella clinica oculistica dell’ UniversitĂ degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Napoli. L’intervento – A un anno dall’intervento, realizzato a luglio 2024, la vista è stata recuperata da vicino e da lontano, anche in condizioni di scarsa luminositĂ . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terapia genica restituisce la vista a un 38enne affetto dalla sindrome di Usher di tipo 1B. Prima volta al mondo

KJ Muldoon: la storia del primo neonato curato con una terapia genica su misura per l’Iperammoniemia Neonatale - KJ Muldoon può finalmente vivere a casa con i genitori e i fratellini, dopo aver trascorso i primi nove mesi di vita in ospedale, a dieta e sotto stretta osservazione, a causa di una grave malattia metabolica incurabile e potenzialmente letale.

Bambino Gesù, 40 anni dell’IRCCS: dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per i tumori solidi - Roma, 12 maggio 2025 – Dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per tumori solidi. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù celebra i 40 anni dal riconoscimento come “Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico”  ricordando le parole che Papa Francesco  rivolese alla comunità dell’Ospedale durante l’Udienza presso l’Aula Paolo VI del 16 marzo 2024 in occasione dei 100 anni dalla donazione del nosocomio alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati « La scienza, e di conseguenza la capacità di cura, si può dire il primo dei compiti che caratterizza oggi il Bambino Gesù».

Ricerca, da primo trapianto cuore a terapia genica, 40 anni da Irccs per Bambino Gesù - (Adnkronos) – Dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per tumori solidi. L'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma celebra i 40 anni dal riconoscimento come Ircca, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, "ricordando le parole che Papa Francesco rivolese alla comunità dell’Ospedale durante l’Udienza presso l’Aula Paolo VI del 16 marzo […] L'articolo Ricerca, da primo trapianto cuore a terapia genica, 40 anni da Irccs per Bambino Gesù proviene da Webmagazine24.

