Ter Stegen si opera di nuovo alla schiena e il Barcellona vuole pagarlo meno | si preannuncia una battaglia legale

Marc-AndrĂŠ Ter Stegen è stato operato con successo alla schiena a Bordeaux. Restano però forti tensioni col Barcellona sui tempi di recupero. Il Barça scrive che i tempi di recupero sono lunghi e questo autorizzerebbe il club a pagarlo di meno (l’80%) e a liberare spazio salariale. Ter Stegen invece ha scritto che tornerĂ in tre mesi e quindi può rimanere a busta paga a pieno regime. Come specifica il quotidiano Sport, Va stabilito se il Barcellona può o non può usufruire dell’articolo 77 del Regolamento di bilancio dei club di LaLiga, che consente ai giocatori di essere tesserati utilizzando all’80% dello stipendio di un giocatore gravemente infortunato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Š Ilnapolista.it - Ter Stegen si opera di nuovo alla schiena e il Barcellona vuole pagarlo meno: si preannuncia una battaglia legale

