Tentativo di furto in un concessionario | 32enne arrestato

Un uomo di 32 anni, straniero e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalla polizia del commissariato Santa Viola per tentato furto aggravato.I fatti si sono svolti la sera di domenica 27 luglio, attorno alle ore 23.30, quando una pattuglia ha notato un uomo in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

