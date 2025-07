Tenta di vendere un terreno non suo spacciandosi per agente immobiliare denunciato un 33enne

Un 33enne di Lentini è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di "truffa aggravata e continuata" ai danni di un professionista di Catania, cui aveva provato a vendere un immobile spacciandosi per agente immobiliare. La vittima, poi costretta a rivolgersi ai carabinieri, aveva già versato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

