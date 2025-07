Tensione a Poggioreale | detenuto psichiatrico appicca il fuoco in cella sette agenti feriti

L’allarme lanciato nella serata di lunedì. La Con.Si.Pe.: “Servono reparti specializzati, le carceri non possono piĂą reggere da sole il peso della fragilitĂ psichiatrica”. Napoli, 28 luglio 2025 – Momenti di grande tensione ieri sera nella casa circondariale di Poggioreale, a Napoli, dove un detenuto affetto da gravi disturbi psichiatrici ha dato fuoco a una busta della spazzatura e ad alcuni suppellettili presenti nella propria cella. Le fiamme e il fumo hanno generato una situazione di emergenza, subito segnalata alla polizia penitenziaria. L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato il peggio, ma durante le operazioni di messa in sicurezza il detenuto è andato in escandescenze e ha aggredito i poliziotti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it