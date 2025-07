Tennis | bene Musetti contro Duckworth Paolini eliminata da Ito

Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini fanno il loro esordio in Canada. Entrambi non vengono da un periodo macchiato dal percorso negativo a Wimbledon. Il numero 10 del ranking Atp passa contro Duckswort con il punteggio di 7-5, 6-1. Al terzo turno incontrerà Michelsen. Finisce dopo una sola partita l'avventura dell'azzurra a Montreal. Ad avere la meglio al terzo set è la giapponese Ito con il punteggio di 2-6, 7-5, 7-6.

Musetti supera Medvedev 7-5, Paolini rimonta e Sinner sfida Cerundolo a Roma - Nel corso di un match estremamente combattuto, Musetti ha avuto la meglio su Medvedev con il punteggio di 7-5, dopo aver concluso il set in regime di parità.

Day 8: Italia avanti tutta con Sinner, Musetti e Paolini - Vi aspettiamo in diretta alle 8:15 per commentare insieme la giornata storica del tennis azzurro. Sinner supera a pieni voti l’esame Cerundolo.

Sinner batte anche Cerundolo in due set e vola ai quarti. Musetti supera Medvedev e pioggia. Paolini in semifinale - Missione compiuta, anche se con un po' di fiatone. Jannik Sinner supera anche l'argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del ranking, e si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia di tennis L'articolo Sinner batte anche Cerundolo in due set e vola ai quarti.

Wimbledon, Shelton elimina Lorenzo Sonego per 3-6, 6-1, 7-6, 7-5. A seguire Jannik Sinner in campo contro Dimitrov Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/06/tennis-wimbledon-2025-grande-slam-italia-azzurri- Vai su Facebook

Roland Garros: In campo Paolini-Starodubtseva per volare agli ottavi, Gigante-Shelton al terzo turno - I risultati del singolo femminile; Roland Garros in diretta: Paolini agli ottavi, avanti anche Musetti. Gigante ko con Shelton; Roland Garros: Paolini batte Tomljanovic e vola al terzo turno. Bene anche Musetti. Sinner giovedì contro ....

Musetti e Paolini diretta tennis: segui il debutto di Lorenzo a Toronto e di Jasmine a Montreal - L'Italia del tennis protagonista in Canada, dove scendono in campo oggi (29 luglio) due big come Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. Come scrive msn.com

Atp Toronto - Musetti parte bene e batte in 2 set Duckworth. Ok Rune e Khachanov - È stata la voglia di imporsi e dare subito una svolta alla stagione sul cemento per continuare a inseguire il sogno ATP ... Riporta tennisworlditalia.com