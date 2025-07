Tennis | Atp Toronto Musetti batte Dukcworth

Lorenzo Musetti ha battuto l’australiano James Duckworth all’esordio al Masters 1000 di Toronto. Il carrarino è al terzo turno del torneo canadese grazie alla vittoria in due set, con il punteggio di 7-5, 6-1. Ai sedicesimi sfiderĂ lo statunitense Alex Michelsen. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tennis: Atp Toronto, Musetti batte Dukcworth

Internazionali Tennis, Musetti ai quarti di Roma: Medvedev battuto 7-5, 6-4 - Roma, 13 mag. (askanews) – Lorenzo Musetti ai quarti di finale a Roma per la prima volta in carriera.

Internazionali di tennis, gara folle vinta da Paolini contro Shnaider. Musetti dopo la pioggia trasforma il match point - Jasmine Paolini vince in rimonta e approda in semifinale agli Internazionali d’Italia dopo quasi tre in campo sul Centrale.

Tennis, Internazionali di Roma: finisce il sogno di Musetti. Alcaraz in finale - Si ferma in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali di Roma. Il tennista toscano è stato battuto da Carlos Alcaraz che vola in finale.

