Temptation Island si conclude la storia di Antonio e Valentina | il falò tra le lacrime

L’ultima, a dir poco avvincente, edizione di Temptation Island giunge ormai al termine. Chi doveva capire ha capito e, in ogni caso, non c’è piĂą tempo. Le coppie sono chiamate a scegliere il loro destino: tornare a casa mano nella mano o iniziare un nuovo solitario capitolo? Magari tentare persino la sorte con un tentatore? Tra i primi a scegliere, nella prima puntata di questa settimana, in onda martedì 29 luglio, sono Antonio e Valentina. I piĂą chiacchierati, criticati, seguiti: ci sarĂ o meno un lieto fine per loro? Il crudele scherzo di Antonio. Dopo aver picchiato bottigliette innocenti e tavoli inconsapevoli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Temptation Island, si conclude la storia di Antonio e Valentina: il falò tra le lacrime

Temptation Island, si conclude la storia di Antonio e Valentina: il falò tra le lacrime - C’è il lieto fine per Valentina e Antonio, la coppia più chiacchierata di Temptation Island 2025, che torna a casa dopo un grande sì ... Riporta dilei.it

