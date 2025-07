Temptation Island le anticipazioni di questa sera | una puntata davvero inaspettata

Questa edizione di Temptation Island ha fatto davvero il boom di ascolti. La puntata del 24 luglio ha raggiunto il 30% di share, risultando il programma più visto della serata e toccando picchi di 4.474.000 di telespettatori, pari al 39.1% di share . È anche per questa ragione che lo spettacolo condotto da Filippo Bisciglia per quest’ultima settimana di trasmissione potrà contare su un triplo appuntamento: martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio. Ecco cosa aspettarci dalla puntata di oggi. La puntata di Temptation Island 2025 in onda martedì 29 luglio ruoterà intorno alla coppia composta da Valerio e Sarah. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Temptation Island, le anticipazioni di questa sera: una puntata davvero inaspettata

