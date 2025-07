Temptation Island chi è Ary | età cognome lavoro Instagram

Tra le tentatrici di Temptation Island 2025 c’è Arianna, conosciuta ormai come Ary. La single finisce al centro dell’attenzione, tra le dinamiche del reality show delle tentazioni, con il suo rapporto con Valerio nel villaggio dei fidanzati. Proprio lei riesce a conquistare il cuore e la mente del ragazzo, che partecipa al programma condotto da Filippo Bisciglia con la fidanzata Sarah. Tutti si aspettavano che a compiere il passo sbagliato sarebbe stata lei. E, invece, contro ogni previsione, ci pensa Valerio a creare il colpo di scena, insieme alla tentatrice. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla single che conquista il bel giovane. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Temptation Island, chi è Ary: etĂ , cognome, lavoro, Instagram

