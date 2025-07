Temptation Island 2025 Valerio bacia la single Ary | il tradimento alla fidanzata Sarah | Video Witty Tv

Un nuovo tradimento a Temptation Island 2025. Questa volta è Valerio, il fidanzato di Sarah, a superare il limite spingendosi ben oltre con un bacio alla single tentatrice Ary. Valerio tradisce la fidanzata Sarah a Temptation Island 2025: il bacio alla single Ary. Nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island 2025 scatta il bacio tra Valerio e la single Ary. Questa volta il tradimento riguarda la coppia formata da Valerio e Sarah entrati per cercare di superare un momento di crisi. Il tradimento di Valerio lo spinge ad una importante riflessione il giorno dopo: “ voglio un falò di confronto anticipato per far vedere a Sarah quello che è successo in spiaggia ieri sera!”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, Valerio bacia la single Ary: il tradimento alla fidanzata Sarah | Video Witty Tv

In questa notizia si parla di: temptation - island - valerio - single

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Proposta di matrimonio e altre corna a #TemptationIsland Antonio chiede a Valentina di sposarlo, mentre Valerio tradisce Sarah con la single Ary. Le anticipazioni delle ultime puntate Vai su X

Valerio e Sarah dopo Temptation Island stanno ancora insieme o hanno preso due strade distinte? C'è chi sogna un avvicinamento tra il ragazzo e la single Arianna, ma come sarà andata? Uno spoiler potrebbe rivelarci l'inaspettato finale! Vai su Facebook

Chi sono Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni a Temptation Island 2025: cosa sappiamo sulla loro storia; Perché Valerio e Ary sono la nostra ship preferita di Temptation Island 2025: bye bye Sarah?; Temptation Island, Valerio si consola con Ary mentre Sarah crolla tra le lacrime.

Temptation Island: Valerio e la single Arianna, il gesto inaspettato che sconvolge tutti e non lascia scampo - Tra emozioni contrastanti e decisioni decisive, Valerio rompe gli equilibri e mette in discussione il suo rapporto con Sara a Temptation Island. Riporta notizie.it

"Temptation Island": Sarah e Valerio tra tradimenti, tentazioni e (forse) ritorni - "Temptation Island": dopo 5 anni di relazione e un reality pieno di tensioni, cosa decideranno Sarah e Valerio? Come scrive alfemminile.com