Temptation Island 2025 falò di confronto tra Valentina e Antonio | come è finita? | Video Witty Tv

Il falò di confronto tra Valentina e Antonio a Temptation Island 2025 segna l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita. Cosa è successo? Valentina e Antonio si sono lasciati a Temptation Island 2025?. Valentina ha chiesto un falò di confronto al fidanzato Antonio  a Temptation Island 2025. Tutto ha inizio per uno scherzo di Antonio che fa credere alla fidanzata di essersi innamorato della single Marta. Delusa dalle parole del fidanzato, Valentina in lacrime decide di chiedere il falò di confronto anticipato. “ Noi siamo entrati qui dentro perchè dovevi darmi delle dimostrazioni. Queste dimostrazioni passavano i giorni e non arrivavano” – dice Valentina ad Antonio che replica “ ho trovato una ragazza che mi apprezza e mi ha saputo ascoltare “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, falò di confronto tra Valentina e Antonio: come è finita? | Video Witty Tv

