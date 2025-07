Anticipazioni sesta puntata di marted√¨ 29 luglio 2025. Prima delle tre serate evento che chiudono la tredicesima edizione di¬† Temptation Island. Qui su DavideMaggio.it arriva dunque il liveblogging della sesta puntata del reality, in onda di marted√¨ sera, per seguire e aggiornare in¬† diretta minuto per minuto ¬†tutto ci√≤ che accade ai protagonisti del reality show. Tra le coppie protagoniste della puntata quella formata da Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, decisamente in pericolo da quando il ragazzo si √® avvicinato alla single Ary. Il focus si concentrer√† poi su Valentina Riccio e Antonio Panico, con un colpo di scena finale che segner√† definitivamente il loro percorso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Temptation Island 13, diretta sesta puntata: Antonio chiede a Valentina di sposarlo