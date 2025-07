Temasek sale al 10 per cento di Zegna | accordo da 126,4 milioni di dollari

Temasek, fondo d’investimento con sede a Singapore, acquisterà 14,1 milioni di azioni di Ermenegildo Zegna Group al prezzo di 8,95 dollari ad azione. Le due società hanno raggiunto l’accordo che poterà Temasek al 10 per cento totale del gruppo italiano. L’operazione complessivamente permetterà a Ermenegildo Zegna di ricevere 126,4 milioni di dollari. Temasek era già azionista con una quota di poco inferiore al 5 per cento. A controllare Zegna è l’omonima famiglia, che ha fondato l’azienda e detiene oggi il 63 per cento del capitale. Un altro 11 per cento, invece, appartiene al fondo Investindustrial, come ricordato da Repubblica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

