Telefoni cellulari e droga direttamente in carcere L’indagine della Polizia ha riguardato la struttura di Cassino

La Polizia di Stato ha smantellato una rete di spaccio e traffico di cellulari all'interno del carcere di Cassino, eseguendo sei provvedimenti restrittivi emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino. L'operazione ha coinvolto anche soggetti residenti nelle province di Latina, Roma e Frosinone. Il contesto e le indagini. L'operazione, coordinata dalla Squadra Mobile di Cassino e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino, ha preso piede grazie a un'indagine avviata nell'ottobre 2023 e protrattasi fino a gennaio 2024.

In questa notizia si parla di: cellulari - carcere - polizia - cassino

