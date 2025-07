Teen Titans James Gunn spegne gli entusiasmi | Il film non ha ancora una sceneggiatura

Nonostante gli annunci iniziali, il film sui Teen Titans è lontano dalla produzione: James Gunn smentisce l'esistenza di una sceneggiatura completa e raffredda le aspettative dei fan. Il film Teen Titans del nuovo DCU sembra ancora lontano dalla realizzazione. Dopo mesi di indiscrezioni, è stato James Gunn in persona a fare chiarezza, smentendo alcune affermazioni circolate in rete sulla presunta esistenza di una sceneggiatura giĂ completata. Il progetto, inizialmente annunciato nel marzo 2024, fa parte del piano di rilancio orchestrato da Gunn e Peter Safran, e dovrebbe rientrare nell'universo condiviso avviato ufficialmente con Creature Commandos. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Teen Titans, James Gunn spegne gli entusiasmi: “Il film non ha ancora una sceneggiatura”

