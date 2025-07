Pur avendo imboccato strade molto diverse, a partire dal Seicento, il teatro e la danza non hanno mai smesso di dialogare. Basti pensare ai vari generi che proliferano fra Sette e Ottocento a testimonianza dell’esigenza di reintegrare nella danza le istanze drammatiche espunte progressivamente dalla codificazione accademica: dal ballet d’action, di Noverre e Angiolini, al coreodramma di Viganò, giù giù fino a Fokine e ai Ballets Russes di Diaghilev e Nijinskij. Ma tra Otto e Novecento accade qualcosa di profondamente nuovo. Teatro e danza tornano a incontrarsi durante e in conseguenza del rivoluzionamento di cui entrambi sono oggetto in quel periodo: la rivoluzione della regia, da un lato, e quella della danza moderna, dall’altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Teatrodanza e oltre: l’unicità di Raffaella Giordano