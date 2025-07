Tè freddi funzionali | gli infusi da bere ghiacciati per bellezza energia e digestione

Quando il caldo si fa insistente e l’acqua da sola non basta più a dissetare, i tè freddi funzionali diventano una scelta ideale. Ma non parliamo di quelli zuccherati del supermercato: l’attenzione si sposta sulle infusioni, ricche di proprietà benefiche, pensate per agire su diversi fronti del benessere. Dal matcha che stimola e rinfresca, all’ortica che drena e depura, passando per ibisco, liquirizia, menta e finocchio, ogni ingrediente ha una sua specifica funzione, e può diventare un alleato per sentirsi più leggere, energiche e in equilibrio. Basta prepararli in modo corretto, conservarli in frigo e consumarli a piccoli sorsi nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Amica.it

