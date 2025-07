Taser alla municipale C’è il voto in Consiglio

È chiamata fase di sperimentazione e, di fatto, è lo step introduttivo che consentirà all’amministrazione comunale di capire se il taser possa essere realmente utile al corpo della Municipale, con lo scopo di valutare l’adozione della nuova strumentazione. Se ne è parlato ieri sera in commissione sicurezza, dove lo stato dell’arte sull’armamento dei vigili è stato illustrato dall’assessore Lorenzo Vesperini e dal dirigente Pietro D’Angeli. Di fatto gli uffici di Viale De Gasperi hanno prodotto un regolamento di natura transitoria per far partire, appunto, la fase di sperimentazione del taser. Una volta approvato il regolamento – sottoposto all’attenzione dell’Ast – partirebbe un periodo di sei mesi in cui il personale della Municipale verrà innanzitutto addestrato all’uso dei dispositivi a impulso elettrico – ce ne saranno due, inizialmente – in grado di proiettare fino a una decina di dardi mirati, con gittata massima di tre metri, per un tempo massimo di 5 secondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Taser alla municipale. C’è il voto in Consiglio

