Il Comune di San Benedetto ha definito il quadro completo della TARI per l’anno 2025, con un piano economico che prevede un costo complessivo pari a 13.700.291 euro. Di questo importo, la parte effettivamente da ripartire tra i cittadini, al netto delle detrazioni previste, ammonta a 13.329.531 euro, suddivisi in quota fissa e variabile secondo i criteri fissati dal metodo tariffario MTR-2. Le tariffe applicate dipendono dalla tipologia di utenza e dalla composizione del nucleo familiare. Per le abitazioni, il calcolo considera numero dei residenti e superficie dell’immobile, mentre per le attività produttive e commerciali vengono applicati specifici coefficienti sulla base dell’attività svolta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tari, previsione di 13 milioni per il Comune