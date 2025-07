Taranto il sindaco Piero Bitetti rassegna le dimissioni

Per Taranto è una settimana decisiva per il futuro dell'ex Ilva. Eppure il sindaco si dimette. Piero Bitetti, eletto il mese scorso, lascia. Una decisione motivata come «mancanza di agibilità politica» e giunta ieri in serata, dopo un duro confronto con alcuni ambientalisti. Ci sono state anche dure contestazioni a palazzo di Città: cori e slogan sul suo operato e su quello del governatore della Puglia, Michele Emiliano. Inoltre, stando a quanto Bitetti avrebbe raccontato a persone a lui vicine, sarebbe stato oggetto anche di alcune gravi minacce. E così, la città della più grande acciaieria d'Europa si ritrova senza sindaco.

