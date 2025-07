Taranto il sindaco Bitetti ha 20 giorni per ritirare le dimissioni I motivi del gesto e il pressing dei suoi

L’amministrazione del sindaco di Taranto, Paolo Bitetti, potrebbe non essere giunta al suo epilogo. «Il suo è stato un gesto forte, è vero, ma è stato fatto per permettere sia al Consiglio comunale che ai cittadini tarantini di recuperare luciditĂ e spirito di collaborazione ». Lo riferiscono ad Open fonti dem locali, secondo cui la partita non sarebbe affatto chiusa, perchĂ© « nei prossimi 20 giorni il sindaco potrebbe ritirare le sue dimissioni, se la situazione dovesse calmarsi». In altre parole, si potrebbe evitare una nuova tornata di elezioni a poco piĂą di un mese da quelle che avevano visto Bitetti essere eletto primo cittadino del capoluogo pugliese. 🔗 Leggi su Open.online

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito erano in programma oggi alle 16,30. Ieri a tarda sera tramite social network Mario Cito, figlio dell’ex sindaco di Taranto, ha comunicato il rinvio “per motivi indipendenti dalla nostra volontà .

Morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto e deputato: il proto-populista tra condanne, tv e insulti - Un politico, uno che flirtava con i clan, sindaco e deputato, un telepredicatore e precursore. Quante sfaccettature ha avuto la vita di Giancarlo Cito, morto a 79 anni nella sua Taranto ormai lontano dalle luci della televisione, che gli aveva regalato la prima e l’ultima ribalta, e ridotto in un angolo nei salotti politici della città che aveva prima denunciato e poi guidato negli anni in cui aveva amministrava il capoluogo jonico per poi rappresentarlo in Parlamento.

Solidarietà al sindaco di #Taranto Piero Bitetti, che si è dimesso di fronte a quella che lui ha definito “mancanza dì agibilità politica”. La questione del futuro dell’ex #ILVA è difficile e divisiva. Le minacce e le intimidazioni degli estremisti sono però del tutto inac Vai su X

Poco dopo le 20.30 di lunedì 28 luglio il sindaco di Taranto Piero Bitetti s’è dimesso per «inagibilità politica». Il momento della decisione è arrivato al termine di una lunga serata di ascolto delle associazioni ambientaliste sulla questione dell’accordo di progra Vai su Facebook

Taranto, il sindaco Bitetti ha 20 giorni per ritirare le dimissioni. I motivi del gesto e il pressing dei suoi - Secondo fonti locali del Pd, le dimissioni di Bitetti sarebbero state un passo necessario per frenare i conflitti all'inizio del suo mandato, su un tema tanto divisivo come la gestione dell'ex Ilva L' ... Secondo msn.com

Dimissioni del sindaco di Taranto dopo le contestazioni degli ambientalisti. Le richieste dalla politica di ritirare la rinuncia - Nuova crisi politica a Taranto: il sindaco Piero Bitetti si dimette dopo appena 41 giorni di mandato. Segnala msn.com