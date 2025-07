Taranto dimissioni del sindaco | la contestazione e la vigilia di appuntamenti critici per la città Ieri sera l' invio della comunicazione al protocollo comunale domani la seduta consiliare e giovedì l' incontro al ministero per la questione ex Ilva

Piero Bitetti ha inviato dall’indirizzo email del sindaco di Taranto la comunicazione al protocollo comunale. Dimissioni irrevocabili causa mancanza di agibilità politica. Decisione arrivata dopo una giornata più che tesa, in preparazione del consiglio comunale monotematico di domani per affrontare il caso ex Ilva. Una pesante contestazione in serata, da parte di vari cittadini, con cori anche (e soprattutto) all’indirizzo del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha portato alla decisione di Bitetti. Viene avanzata, nei resoconti delle ore concitate, anche l’ipotesi di minacce all’indirizzo di Bitetti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

