Quest’anno, l’iniziativa nazionale di Legambiente Goletta dei Laghi ha scelto, per quanto riguarda la regione Marche, di monitorare anche le acque del Lago di Talvacchia. Dalle analisi effettuate è emerso un inquinamento delle acque da enterococchi intestinali e da escherichia coli, precisamente nel punto di immissione del Torrente Castellano nel Lago. Tale inquinamento al Lago di Talvacchia potrebbe essere collegato al mancato trattamento delle acque reflue dei centri abitati che si trovano a monte di quel punto. Quando i depuratori non funzionano correttamente, o ci sono scarichi non controllati, le sostanze inquinanti si riversano nell’acqua compromettendone la qualità e la balneabilità , oltre che la biodiversità del Lago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Talvacchia e l’inquinamento del Castellano. Legambiente: "Ora scattino i controlli"