Tale e Quale Show Nadia Rinaldi furiosa dopo l’esclusione dal talent Scelta già scritta

In un lungo sfogo social, l'attrice contesta la logica delle selezioni e accusa che, nonostante gli artisti vengano chiamati per i provini, in realtà è giĂ tutto deciso. Carlo Conti ha svelato ufficialmente sui suoi profili social e su quelli del programma la lista dei dieci concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, il popolare talent di Rai 1. Anche quest'anno, il palco ospiterĂ volti noti del mondo dello spettacolo pronti a cimentarsi nelle imitazioni dei grandi artisti della musica nazionale e internazionale, ma come ogni anno, non sono mancate le polemiche da parte di chi non ha superato il provino, come Nadia Rinaldi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tale e Quale Show, Nadia Rinaldi furiosa dopo l’esclusione dal talent “Scelta giĂ scritta”

