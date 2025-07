Tale e Quale Show esclusa Nadia Rinaldi | ‘È tutto già deciso’ e arriva il sostegno di Serena Grandi e altre vip

Nadia Rinaldi esclusa da Tale e Quale Show: scoppia il caso social, chi si è schierato con lei. Non c’è pace per Tale e Quale Show. Dopo settimane di indiscrezioni e voci sui provini tenuti in gran segreto da Carlo Conti e la sua squadra, a rompere il silenzio è Nadia Rinaldi, attrice con trent’anni di carriera, che su Instagram ha condiviso uno sfogo durissimo contro il meccanismo delle selezioni: “Perché ci convocate ai provini se è già tutto pianificato?”. Rinaldi, già concorrente de L’Isola dei Famosi e de La Talpa, racconta con amarezza la delusione per non essere stata scelta per il cast del programma di Rai1, denunciando una totale assenza di meritocrazia: “Nonostante il dispiacere, la delusione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tale e Quale Show, esclusa Nadia Rinaldi: ‘È tutto già deciso’ e arriva il sostegno di Serena Grandi e altre vip

In questa notizia si parla di: tale - show - esclusa - nadia

Grande Fratello, Intervista esclusiva a Pamela Petrarolo: "Sono stata sempre fedele a me stessa. Ora sogno Tale e Quale Show" - L'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Pamela Petrarolo, si racconta senza filtri ai microfoni di Comingsoon.

Mister Movie | Pamela Petrarolo: Sogno Tale e Quale Show e Verità sul Grande Fratello - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

DOMENICA IN: NIENTE MALGIOGLIO CHE RIMANE AD AMICI E ANCHE A TALE E QUALE SHOW - Domenica In tornerà in autunno su Rai1. Al timone ovviamente Mara Venier ma non avrà al suo fianco, tra gli altri, Cristiano Malgioglio che ha preferito rimanere dov’è.

“È già tutto pianificato” Nadia Rinaldi furiosa per l’esclusione dal cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. Vai su Facebook

Tale e Quale Show, Nadia Rinaldi furiosa dopo l’esclusione dal talent “Scelta già scritta”; La rabbia di Nadia Rinaldi, esclusa da Tale e Quale Show: “Convocano i professionisti, ma è tutto già deciso”; Tale e Quale Show, Nadia Rinaldi contro Conti? “Meritocrazia zero”.

Tale e Quale Show: l’ira degli scartati, “Tutto già deciso” - Dopo l'annuncio del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show 2025, gli esclusi rompono il silenzio: il duro sfogo. Come scrive donnaglamour.it

Nadia Rinaldi attacca Carlo Conti: “Ci convocate a fare i provini quando è tutto pianificato” - Nadia Rinaldi, Serena Grandi e Nina Soldano contro Carlo Conti per il cast di Tale e Quale Show 2025. Segnala davidemaggio.it