Tale e Quale Show 2025 | la rabbia della vip esclusa dal cast!

La super vip scardina i provini al vetriolo di Tale e Quale Show: solo amici nel casting del talent. Ecco il cast ufficiale e le reazioni delle altre attrici. Il debutto di Tale e Quale Show è fissato per venerdì 26 settembre 2025 su Rai?Uno. Il conduttore Carlo Conti ha svelato i nomi dei dodici vip che parteciperanno alla gara, in realtĂ dieci concorrenti veri: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli parteciperanno insieme come Le Donatella, contando come un unico concorrente. Tra i selezionati figurano Pamela Petrarolo, Marina Maino?Valdemora, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello e Beppe Quintale. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Tale e Quale Show 2025: la rabbia della vip esclusa dal cast!

La rabbia di Nadia Rinaldi, esclusa da Tale e Quale Show: “Convocano i professionisti, ma è tutto già deciso”; Grande Fratello: chiesta la chiusura del reality. E scoppia la bufera per il premio (assurdo) a Lorenzo; 11 Gen 2025 La rabbia di Emilia Perez nel far sentire la sua “voce”.

