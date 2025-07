Taglio del nastro per il cantiere della palestra Da Vinci | Nuovi spazi per sport e didattica

CEGLIE MESSAPICA - È stato inaugurato questa mattina (29 luglio 2025) il cantiere per la riqualificazione della palestra della scuola secondaria di primo grado "Leonardo da Vinci". L'intervento, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, trasformerà la vecchia struttura in uno spazio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

